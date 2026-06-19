Шоу дронов, роботы и казыбургер: чем удивляет Balkhash Tour Fest-2026

В Балхаше стартовал Balkhash Tour Fest-2026 — одно из крупнейших туристических событий лета. На берег озера съехались тысячи гостей из разных регионов Казахстана, чтобы принять участие в спортивных соревнованиях, посетить концерты и семейные развлекательные площадки.

Главной премьерой фестиваля станет масштабное световое шоу дронов. Впервые в истории мероприятия сотни беспилотников поднимутся в небо над озером Балхаш и создадут яркое световое представление над водной гладью.

Для любителей активного отдыха организаторы подготовили насыщенную спортивную программу. Гости смогут принять участие в массовом заплыве на открытой воде, соревнованиях по пляжному волейболу, мас-рестлингу, яркокроссу, а также проверить силы в гигантской дженге, где участникам предстоит построить самую высокую башню.

Отдельной частью программы станет интерактивное силовое шоу известного казахстанского силача Сергея Цырульникова.

На фестивале также работает зона искусственного интеллекта, где посетители могут сыграть с роботом-вратарем и познакомиться с современными технологиями.

Одним из самых ожидаемых событий станет попытка установить рекорд Казахстана по приготовлению самого большого казыбургера.

Помимо этого, для гостей открыты фудкорты, ярмарка ремесленников, кинотеатр под открытым небом, семейные зоны отдыха, творческие площадки и пенные вечеринки.

На главной сцене фестиваля выступят популярные казахстанские исполнители Miras Zhugunussov, AYAU, Bellucci, Domino, Нурлан мен Мұрат и Qazaq Band.

Для юных гостей организована отдельная развлекательная программа с аниматорами и персонажами мультфильма «Маша и Медведь».

Для удобства жителей и туристов во время проведения фестиваля запущены бесплатные автобусы от Сквера молодежи до площадки Tour Fest. Транспорт будет курсировать ежедневно с 10:00 до 23:00.