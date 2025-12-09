Шпажист Руслан Курбанов вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира в Канаде
Сегодня, 08:15
Фото: НОК РК
Мужская сборная Казахстана по фехтованию на шпаге завершила участие в этапе Кубка мира в Ванкувере, Канада, передает BAQ.KZ со ссылкой на НОК РК. В индивидуальном турнире лучший результат показал Руслан Курбанов, заняв 10-е место.
Другие казахстанские спортсмены расположились следующим образом: Кирилл Проходов — 26-й, Никита Жулинский — 42-й, Александр Федотов — 46-й, Кирилл Павлов — 64-й, Вадим Шарлаимов — 85-й, Эльмир Алимжанов — 118-й, Алексей Касаткин — 161-й, Ерлик Сертай — 180-й.
В командном зачёте Казахстан занял 13-е место. Сборная показала стабильное выступление и продолжает подготовку к следующим международным турнирам.
