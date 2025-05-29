В Караганде шестеро приёмных детей рассказали в суде о многолетних издевательствах, которым, по их словам, они подвергались в патронатной семье. На скамье подсудимых — 45-летний мужчина, его супруга и взрослая дочь. Семье предъявлены обвинения в истязании, причинении тяжкого вреда здоровью и мошенничестве — по версии следствия, деньги, выделенные на содержание детей, опекуны тратили на азартные игры, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на КТК.

По словам потерпевших, насилие длилось пять лет, начиная с 2018 года. Старшему из детей сейчас 16 лет, младшему — 11. В зале суда они с трудом подбирали слова, описывая, что им пришлось пережить: побои, жестокие наказания, психологическое давление и унизительные условия содержания.

"Мою голову разбили скалкой. Сказали, соври, что упал с качели. В больнице я сказал правду: меня ударили скалкой. Вот здесь — шрам, мне пластину ставили", — рассказал старший из детей.

По их словам, за провинности их били кочергой, скалкой, плёткой, лишали еды, а также вынуждали есть испорченные продукты и навоз. Дочь главы семейства, также находящаяся на скамье подсудимых, по словам детей, участвовала в издевательствах и сама применяла наказания.

Эксперты зафиксировали от 19 до 47 шрамов на телах каждого ребёнка. Дети спали и ели отдельно от семьи, пользовались только уличным туалетом. Большинство вещей были ношеными, а обновки покупались лишь изредка — в основном для работы во дворе.

По утверждению подсудимых, они "воспитывали детей с душой", записывали их на кружки и учили игре на домбре и шахматам. Но следствие и свидетельства потерпевших рисуют совершенно иную картину.

Разоблачение стало возможным лишь в 2023 году, когда бабушка навестила своих внуков — троих из шестерых детей. После её визита история дошла до правоохранительных органов. Тогда же завели уголовное дело. До этого, по словам детей, они неоднократно обращались за помощью к врачам и учителям, но реакции со стороны взрослых не последовало. Охраны со стороны органов опеки или интерната они за всё это время не ощущали.

Рассмотрение дела продолжается. Общественность требует не только справедливого приговора, но и пересмотра системы контроля за патронатными и приёмными семьями.

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