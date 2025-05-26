В Карагандинской области суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о создании организованной преступной группы и эксплуатации людей, в том числе — человека с инвалидностью. Об этом сообщила пресс-служба специализированного межрайонного суда по уголовным делам региона, передает BAQ.KZ.

26 мая 2025 года суд признал четверых подсудимых виновными в создании и участии в ОПГ (ст. 262 УК РК), а также в эксплуатации двух человек с применением насилия и угроз (ст. 128 ч.4 п.1 УК РК).

Что установил суд:

С 2015 года организатор группы — Б. — силой принудил инвалида по имени Л. и его спутницу М. заниматься попрошайничеством. Лишённый конечностей Л. находился в беспомощном состоянии, а М. ежедневно доставляла его к остановке в Караганде, где он собирал деньги. Всё, что удавалось выручить (до 40 000 тенге в день), передавалось организатору.

Позже Б. предоставил паре жильё, отобрал у них недавно рожденного ребенка, документы, включая свидетельство о рождении малыша в 2020 году, и угрожал лишением родительских прав. В 2023 году, даже находясь в следственном изоляторе, он продолжил руководить преступной схемой через родственников и знакомых.

Его племянница В., её сожитель Г. и знакомый Х. под угрозами продолжили эксплуатацию пострадавших. Средства тратились на нужды ОПГ, в том числе — на выплаты по кредиту за автомобиль.

Решение суда:

Суд признал всех подсудимых виновными. Организатору Б. назначено 17 лет лишения свободы. Его сообщникам — В., Г. и Х. — по 12 лет заключения.

Смягчающим обстоятельством у троих стало наличие малолетних детей. В отношении Б. суд учёл опасный рецидив как отягчающее обстоятельство.

Вина обвиняемых доказана свидетельствами потерпевших, показаниями свидетелей, заключениями экспертиз и другими материалами дела.