В связи с пожаром, произошедшим в ночь на 18 июля в одном из зданий торгового дома "BIG Шанхай", в Астане начал работу разъяснительный штаб для пострадавших арендаторов и предпринимателей, передает BAQ.KZ.

Штаб размещён на третьем этаже супермаркета “Anuar” по адресу: шоссе Алаш, 30а. Здесь можно получить консультации по юридическим, финансовым и организационным вопросам, а также актуальную информацию по ликвидации последствий пожара и дальнейшим действиям.

На месте дежурят представители ДЧС Астаны, Департамента полиции, акимата города, Управления инвестиций и развития предпринимательства и администрации рынка.

Все предприниматели и арендаторы, чьи торговые точки пострадали в результате возгорания, могут обратиться в штаб за помощью и разъяснениями.

Городские власти призывают горожан доверять только официальным источникам информации, чтобы избежать распространения недостоверных слухов и фейков.

Напомним, в столице произошёл крупный пожар в одном из зданий торгового дома "BIG Шанхай", расположенного в районе Байқоныр по шоссе Алаш. Возгорание произошло в ночное время, его тушение осложнялось сильным задымлением и высокой пожарной нагрузкой. Огонь охватил значительную часть здания, произошло частичное обрушение межэтажного перекрытия.