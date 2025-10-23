Метеослужба Франции объявила оранжевый уровень опасности сразу в 19 департаментах из-за шторма "Бенджамин", который принес на побережье Атлантики и Ла-Манша порывы ветра до 100–130 км/ч, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал BFMTV.

Как и ожидалось, железнодорожное сообщение в стране серьезно нарушено. Мощные ветры вызывают сбои в движении поездов на значительной части территории, сопровождаясь большими волнами на побережье. По данным Метео Франс, ветер достигает опасных значений, что заставляет транспортные компании принимать экстренные меры.

На севере, западе и юго-западе страны, а также на юго-востоке, где действует оранжевый уровень опасности, компания SNCF предупреждает о возможных перебоях и задержках в движении поездов. Пассажирам советуют заранее проверять расписание и быть осторожными при поездках.

В Нормандии движение поездов приостановлено полностью на почти всех линиях в течение 23 октября. Возобновление работы будет зависеть от погодных условий и может задержаться до 24 октября.

В регионах Овернь-Рона-Альпы и Бургундия-Франш-Конте из-за сильного ветра ожидаются значительные задержки и отмены поездов, причем ситуация может оставаться нестабильной весь день. В Бретани отменены рейсы между Каеном и Ренном, а также частично на других направлениях.

В Центре — долине Луары — движение приостановлено на нескольких участках железных дорог в течение дня, а на других введены ограничения скорости до 70 км/ч.

На севере Франции, в регионе О-де-Франс, многие региональные маршруты отменены, а скорость на оставшихся ограничена для безопасности.

В регионе Новая Аквитания закрыто движение на двух десятках железнодорожных линий без автобусных замен, в том числе на популярных направлениях, соединяющих Бордо, Ла-Рошель, Андай и Лимож.

В Провансе-Альпах — Лазурном берегу движение поездов полностью остановлено между Каннами и Грассом с 14:00 до 17:00 без возможности подмены автобусами.

Сильный шторм "Бенджамин" продолжает влиять на транспортную систему Франции, создавая значительные неудобства для пассажиров и требуя повышенного внимания со стороны служб безопасности и самих путешественников. Специалисты советуют всем жителям и гостям страны внимательно следить за обновлениями и планировать поездки с учетом погодных условий.