Мощный шторм "Эми" пронёсся по Европе, принеся ураганный ветер и ливни, передает BAQ.KZ со ссылкой на Euronews. В Ирландии, Франции и других странах зафиксированы разрушения, массовые отключения электричества и перебои в транспорте. По последним данным, три человека погибли, десятки получили травмы.

В Ирландии шторм унёс жизнь мужчины в городе Леттеркенни, а во Франции жертвами непогоды стали двое — один утонул в Нормандии, другой погиб после падения дерева на автомобиль. Порывы ветра достигали до 154 км/ч на западе Шотландии, а более 200 тысяч домов в Ирландии и Северной Ирландии остались без света. В северных районах Франции объявлено "оранжевое" предупреждение, в Бельгии закрыт доступ к прибрежным зонам, а в Скандинавии десятки тысяч домов также остались без электроснабжения. В Норвегии закрыты более сотни дорог, транспортное сообщение нарушено почти полностью.

По данным синоптиков, шторм "Эми" образовался из остатков урагана "Умберто", который ранее сформировался над Атлантикой. Ожидается, что в ближайшие сутки циклон начнёт ослабевать, но дожди и сильный ветер сохранятся в ряде регионов Северной Европы.