  • 4 Февраля, 18:27

Шторм "Леонардо" бушует на юге Испании

Сегодня, 18:00
El Mundo Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00
Фото: El Mundo

На юге Испании из районов, подверженных наводнениям, из-за проливных дождей, вызванных штормом "Леонардо", около 3,5 тыс. человек были эвакуированы в качестве меры предосторожности, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом сообщает газета El Mundo.

Эвакуация затронула прежде всего Андалусию - провинции Кадис, Хаэн и Малага. Власти приостановили занятия в школах почти во всех провинциях Андалусии и призвали жителей воздержаться от поездок. 

Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило о неблагоприятной погоде на юге страны из-за дождей и сильных порывов ветра. В ряде населенных пунктов уровень тревоги повышен до максимального - красного.

