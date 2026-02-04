Шторм "Леонардо" бушует на юге Испании
Сегодня, 18:00
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:00Сегодня, 18:00
75Фото: El Mundo
На юге Испании из районов, подверженных наводнениям, из-за проливных дождей, вызванных штормом "Леонардо", около 3,5 тыс. человек были эвакуированы в качестве меры предосторожности, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.
Об этом сообщает газета El Mundo.
Эвакуация затронула прежде всего Андалусию - провинции Кадис, Хаэн и Малага. Власти приостановили занятия в школах почти во всех провинциях Андалусии и призвали жителей воздержаться от поездок.
Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило о неблагоприятной погоде на юге страны из-за дождей и сильных порывов ветра. В ряде населенных пунктов уровень тревоги повышен до максимального - красного.
Самое читаемое
- Серик Сапиев и его зам освобождены от должностей
- Серик Сапиев займется подготовкой к летним XX Азиатским играм
- Ипотека без послаблений: что ждёт рынок жилья Казахстана в 2026 году
- Раимбек Баталов стал внештатным советником Президента
- В Астане раскрыли дерзкую схему с фиктивными промокодами на 473 млн