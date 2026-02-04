На юге Испании из районов, подверженных наводнениям, из-за проливных дождей, вызванных штормом "Леонардо", около 3,5 тыс. человек были эвакуированы в качестве меры предосторожности, передает BAQ.KZ со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом сообщает газета El Mundo.



Эвакуация затронула прежде всего Андалусию - провинции Кадис, Хаэн и Малага. Власти приостановили занятия в школах почти во всех провинциях Андалусии и призвали жителей воздержаться от поездок.



Государственное метеорологическое агентство Испании предупредило о неблагоприятной погоде на юге страны из-за дождей и сильных порывов ветра. В ряде населенных пунктов уровень тревоги повышен до максимального - красного.