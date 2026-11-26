Казахстан сократил суточную добычу нефти и газового конденсата на 17% относительно среднего показателя с начала ноября. Особенно заметным оказался спад на Тенгизе – одном из крупнейших нефтяных месторождений страны.

Причиной, по данным источников Reuters, стали перебои с отгрузкой нефти на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) из-за штормовой погоды, передает BAQ.KZ.

24 ноября Казахстан добыл 1,74 млн баррелей нефти и газового конденсата, или 231 тысячу тонн. Для сравнения, в среднем за первые 24 дня ноября этот показатель составлял 2,1 млн баррелей, или 279 тысяч тонн в сутки.

На Тенгизе суточная добыча снизилась с 879,5 тысячи баррелей в среднем за указанный период до 522 тысяч баррелей.

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Через трубопровод КТК проходит более 80% казахстанского нефтяного экспорта. По нему сырье с Тенгиза, Кашагана и Карачаганака поступает к морскому терминалу под Новороссийском, откуда его вывозят танкерами.

Когда отгрузки замедляются, нефтедобывающим компаниям приходится сокращать производство, поскольку возможности перенаправить такие объемы сырья по другим маршрутам ограничены.

С подобной проблемой Казахстан сталкивается не впервые. Перебои в работе КТК из-за неблагоприятных погодных условий, ремонтов и атак беспилотников уже приводили к ограничению нефтедобычи.

В августе министр энергетики Ерлан Аккенженов сообщил о снижении годового плана добычи нефти с 98 до 96 млн тонн из-за последствий атак на инфраструктуру КТК.

На момент публикации Reuters в «Тенгизшевройле» и КТК не стали комментировать детали производственной деятельности, а Министерство энергетики Казахстана оперативно не ответило на запрос агентства.