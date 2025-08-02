Сильный ветер, накрывший Капчагайское водохранилище, едва не обернулся трагедией, передает BAQ.KZ. Шестерых отдыхающих унесло на воду. Благодаря оперативной работе спасателей все они были благополучно возвращены на берег.

Среди спасённых — трое мужчин и женщина, находившиеся в опасной близости к открытой воде в момент усиления ветра. В другом случае двое мужчин отплыли от зоны отдыха "Скала" на надувных баллонах к небольшому острову. Внезапный шквал унес баллоны, и отдыхающие оказались в ловушке, не в силах вернуться.