Шторм на Капчагае: шесть человек спасены из опасной ситуации на воде
Благодаря быстрой реакции спасателей удалось избежать трагедии.
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Сильный ветер, накрывший Капчагайское водохранилище, едва не обернулся трагедией, передает BAQ.KZ. Шестерых отдыхающих унесло на воду. Благодаря оперативной работе спасателей все они были благополучно возвращены на берег.
Среди спасённых — трое мужчин и женщина, находившиеся в опасной близости к открытой воде в момент усиления ветра. В другом случае двое мужчин отплыли от зоны отдыха "Скала" на надувных баллонах к небольшому острову. Внезапный шквал унес баллоны, и отдыхающие оказались в ловушке, не в силах вернуться.
Благодаря слаженным и быстрым действиям спасателей удалось избежать трагедии. МЧС напоминает: при выходе на воду необходимо соблюдать меры безопасности, использовать спасательные жилеты и быть особенно внимательными в условиях нестабильной погоды, — сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
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