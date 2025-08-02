  • 2 Августа, 03:55

Шторм на Капчагае: шесть человек спасены из опасной ситуации на воде

Благодаря быстрой реакции спасателей удалось избежать трагедии.

Сегодня, 03:48
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 03:48
Сегодня, 03:48
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Фото: МЧС РК

Сильный ветер, накрывший Капчагайское водохранилище, едва не обернулся трагедией, передает BAQ.KZ. Шестерых отдыхающих унесло на воду. Благодаря оперативной работе спасателей все они были благополучно возвращены на берег.

Среди спасённых — трое мужчин и женщина, находившиеся в опасной близости к открытой воде в момент усиления ветра. В другом случае двое мужчин отплыли от зоны отдыха "Скала" на надувных баллонах к небольшому острову. Внезапный шквал унес баллоны, и отдыхающие оказались в ловушке, не в силах вернуться.

Благодаря слаженным и быстрым действиям спасателей удалось избежать трагедии. МЧС напоминает: при выходе на воду необходимо соблюдать меры безопасности, использовать спасательные жилеты и быть особенно внимательными в условиях нестабильной погоды, — сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

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