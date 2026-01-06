Сегодня на большей части территории Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики предупреждают о снегопадах и метелях, тумане, гололёде и усилении ветра до штормовых значений, передает BAQ.KZ.

Непогода прогнозируется в следующих регионах и городах:

Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Абайская, Карагандинская области, область Ұлытау, Восточно-Казахстанская область, Астана, Алматы и Алматинская область, Актюбинская и Западно-Казахстанская области.

Сильный туман ожидается в:

Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской, Жетісуской, Туркестанской, Атырауской областях, Шымкенте, а также в южной части ВКО, Абайской и Карагандинской областях (местами), на севере, востоке и в центре области Ұлытау, в ЗКО, Актюбинской области, Алматы и Алматинской области.

Опасные условия на дорогах прогнозируются в:

Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Абайской областях, ВКО (днём), Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской (горные районы) и Кызылординской областях.

15–20 м/с — в большинстве регионов страны

До 28 м/с — Костанайская (север и запад), Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Абайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская области, Астана, Жетісуская область (местами), Восточно-Казахстанская область (днём)

Спасательные службы призывают жителей быть предельно осторожными:

по возможности отказаться от дальних поездок;

соблюдать скоростной режим на дорогах;

пешеходам — учитывать гололёд и плохую видимость;

следить за оперативными сообщениями экстренных служб.

Ситуация остаётся на контроле профильных ведомств.