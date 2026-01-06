Шторм накрыл Казахстан: метель, гололёд и ветер до 28 м/с
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня на большей части территории Казахстана ожидаются неблагоприятные погодные условия. Синоптики предупреждают о снегопадах и метелях, тумане, гололёде и усилении ветра до штормовых значений, передает BAQ.KZ.
Непогода прогнозируется в следующих регионах и городах:
Костанайская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Абайская, Карагандинская области, область Ұлытау, Восточно-Казахстанская область, Астана, Алматы и Алматинская область, Актюбинская и Западно-Казахстанская области.
Сильный туман ожидается в:
Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской, Жетісуской, Туркестанской, Атырауской областях, Шымкенте, а также в южной части ВКО, Абайской и Карагандинской областях (местами), на севере, востоке и в центре области Ұлытау, в ЗКО, Актюбинской области, Алматы и Алматинской области.
Опасные условия на дорогах прогнозируются в:
Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Абайской областях, ВКО (днём), Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жамбылской (горные районы) и Кызылординской областях.
15–20 м/с — в большинстве регионов страны
До 28 м/с — Костанайская (север и запад), Акмолинская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Абайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская области, Астана, Жетісуская область (местами), Восточно-Казахстанская область (днём)
Спасательные службы призывают жителей быть предельно осторожными:
по возможности отказаться от дальних поездок;
соблюдать скоростной режим на дорогах;
пешеходам — учитывать гололёд и плохую видимость;
следить за оперативными сообщениями экстренных служб.
Ситуация остаётся на контроле профильных ведомств.
Самое читаемое
- "Нам нужна Гренландия": Трамп допустил новые военные операции США после Венесуэлы
- Глава государства прокомментировал слухи о своем здоровье
- Пенсии и пособия в Казахстане выросли с 1 января: кто и сколько теперь получает
- Марко Рубио может возглавить управление Венесуэлой после смены власти
- Halyk Bank сообщил о технических работах на фоне жалоб клиентов