Шторм оставил без света более 8000 домохозяйств в Эстонии

Шторм, прокатившийся по Эстонии в субботу, на пике отключений оставил без электричества более 8000 домохозяйств, сообщает "Синьхуа".

По данным оператора электросетей Elektrilevi, отключения в основном затронули восточную, северо-восточную и юго-восточную части страны. Поскольку шторм двигался на запад, в компании не исключили новых отключений и в западных регионах.

После прохождения стихии сетевая компания направила в пострадавшие районы 20 ремонтников. На выходные задействовали дополнительные бригады, а центр управления сетью работал в усиленном составе.

Глава Elektrilevi Михкель Хярм заявил, что ремонтные бригады работали весь вечер и продолжат работу ночью. По его словам, некоторые неисправности, скорее всего, не удастся устранить до утра воскресенья.

Агентство по охране окружающей среды Эстонии выпустило предупреждение о грозе второго уровня для большей части страны, предупредив о грозах, сильных порывах ветра и граде. Оно действовало до полуночи субботы.