Шторм разрушительной силы прошёлся по Уттар-Прадешу

В индийском штате Уттар-Прадеш число погибших в результате сильного шторма выросло до 111 человек. Ещё 72 человека получили ранения.

13 мая вечером на несколько районов штата обрушилась пыльная буря, которая сопровождалась дождём и грозами. Основные причины гибели людей – падение деревьев, обрушение строительных конструкций и удары молний.

Спасательные службы и полиция продолжают устранять последствия стихии. Для расчистки завалов они используют спецтехнику, включая бензопилы и краны.

Власти поручили местным чиновникам в течение 24 часов оказать пострадавшим семьям медицинскую помощь и организовать финансовую поддержку.