Шторм разрушительной силы прошёлся по Уттар-Прадешу
Есть погибшие.
Вчера 2026, 21:46
Фото: Istockphoto
В индийском штате Уттар-Прадеш число погибших в результате сильного шторма выросло до 111 человек. Ещё 72 человека получили ранения, передается BAQ.kz со ссылкой на BAQ.kz.
13 мая вечером на несколько районов штата обрушилась пыльная буря, которая сопровождалась дождём и грозами. Основные причины гибели людей – падение деревьев, обрушение строительных конструкций и удары молний.
Спасательные службы и полиция продолжают устранять последствия стихии. Для расчистки завалов они используют спецтехнику, включая бензопилы и краны.
Власти поручили местным чиновникам в течение 24 часов оказать пострадавшим семьям медицинскую помощь и организовать финансовую поддержку.
