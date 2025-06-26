Шторм в Париже: погиб подросток, затоплены улицы и метро
Буря смыла столицу Франции.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Во Франции бушует непогода — мощный шторм накрыл Париж и пригороды после рекордной жары, превысившей +35°C. Порывы ветра достигали более 110 км/ч, ливень буквально парализовал движение в городе, передает BAQ.KZ.
В соцсетях активно публикуются кадры затопленных улиц, поваленных деревьев и затрудненного движения, пишет 1tv.ru.
Затоплены несколько станций метро, в том числе в центре столицы.
Власти объявили оранжевый уровень опасности в Париже, а также на востоке и севере Франции.
По официальным данным, погибли два человека, среди них — 12-летний подросток, на которого во время бури упала ветка дерева.
Ещё один пострадавший был ударен молнией.
Спасательные службы переведены на усиленный режим работы. Пожарные, полиция и коммунальные службы устраняют последствия стихии.
"Это один из самых разрушительных штормов последних лет. Улицы превратились в реки, а количество вызовов зашкаливает", — прокомментировал ситуацию представитель мэрии Парижа.
Метеорологи предупреждают: грозы могут повториться в течение ближайших суток.
Самое читаемое
- 627 погибших: Иран объявил число жертв израильских атак
- В Уральске охранники клуба избивали и держали в страхе посетителей
- 145 человек укололи шприцами на музфестивале во Франции
- Казахстанец сжёг BMW своей возлюбленной после ссоры
- Как полиция Казахстана разоблачала крупнейшие преступные схемы в 2025 году