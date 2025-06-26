Во Франции бушует непогода — мощный шторм накрыл Париж и пригороды после рекордной жары, превысившей +35°C. Порывы ветра достигали более 110 км/ч, ливень буквально парализовал движение в городе, передает BAQ.KZ.

В соцсетях активно публикуются кадры затопленных улиц, поваленных деревьев и затрудненного движения, пишет 1tv.ru.

Затоплены несколько станций метро, в том числе в центре столицы.

Власти объявили оранжевый уровень опасности в Париже, а также на востоке и севере Франции.

По официальным данным, погибли два человека, среди них — 12-летний подросток, на которого во время бури упала ветка дерева.

Ещё один пострадавший был ударен молнией.

Спасательные службы переведены на усиленный режим работы. Пожарные, полиция и коммунальные службы устраняют последствия стихии.

"Это один из самых разрушительных штормов последних лет. Улицы превратились в реки, а количество вызовов зашкаливает", — прокомментировал ситуацию представитель мэрии Парижа.

Метеорологи предупреждают: грозы могут повториться в течение ближайших суток.