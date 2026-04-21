Штормовая погода ожидается в ряде регионов Казахстана

Синоптики РГП «Казгидромет» объявили штормовые предупреждения сразу в нескольких регионах Казахстана, передает BAQ.kz.

В ряде регионов страны прогнозируются сильные осадки, грозы, град, шквалистый ветер, туман, а также осложнение паводковой ситуации.

В Туркестанской области ожидаются дожди, грозы, град и шквалистый ветер. В горных районах прогнозируются сильные осадки и туман. Порывы ветра на западе, севере и в горах могут достигать 15–20 м/с, местами — до 23–28 м/с. В Шымкенте и Туркестане также ожидаются грозы и шквалы.

В Алматинской области и Алматы прогнозируются сильные дожди, грозы, град и ветер с порывами до 20 м/с. В горных районах возможны осадки в виде дождя и снега, ухудшение видимости и шквал. В отдельных районах сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области ожидаются грозы, сильный дождь, град и усиление ветра до 30 м/с. В горных районах — сильные осадки и туман.

В области Жетысу прогнозируются дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 28 м/с, а в районе Алакольских озёр — усиление ветра до 30 м/с и более.

В Актюбинской, Костанайской, Западно-Казахстанской, Павлодарской и Атырауской областях ночью и утром ожидается туман, местами ухудшение видимости на дорогах.

В Северо-Казахстанской области прогнозируется усиление ветра до 15–20 м/с.

В Карагандинской области, области Улытау, Восточно-Казахстанской области и области Абай ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололёд, местами сильные осадки.

Кроме того, в Восточно-Казахстанской области и области Абай сохраняется сложная гидрологическая ситуация.

На реке Ертис зафиксирован подъём уровня воды. В районе села Аблайкит уровень уже превысил опасную отметку и продолжает расти. В районе города Семей вода приблизилась к критическому уровню — 424 см при опасной отметке 450 см.

Причиной называется увеличение сбросов воды с гидроэлектростанций. Сохраняется угроза подтопления населённых пунктов и инфраструктуры в пойменных зонах.

В Северо-Казахстанской области продолжается подъём уровня воды на реке Есиль в районе Петропавловска. Уровень достиг 902 см при опасной отметке 940 см. Ожидается дальнейший рост, сохраняется риск подтопления автодорог и прибрежных территорий.

Синоптики рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности, следить за обновлениями прогноза погоды и по возможности ограничить поездки в период неблагоприятных метеоусловий.