Синоптики предупреждают об ухудшении погоды 31 июля в ряде регионов Казахстана. Ожидаются грозы, дожди, град и шквалистый ветер, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Астане ожидается гроза, град, шквал и ветер.

Алматинцев, жителей Шымкента и Алматинской области предупредили о грозе, ветре и чрезвычайной пожарной опасности. В регионе – сильная жара.

Сильный дождь, град, шквал, гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в Кызылординской области.

В Жетысу – сильный ветер.

В Карагандинской, Павлодарской и Жамбылской областях ожидаются сильный дождь, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность.

В Улытау – сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер и высокая пожарная опасность.

Гроза, град, шквал, ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в ЗКО.

В Туркестанской области – гроза, град, шквал, пыльная буря, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

На территории СКО, Костанайской и Акмолинской областей ожидаются сильный дождь, град, шквал, гроза, туман, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистау – сильная жара и высокая пожарная опасность.

В ВКО и области Абай – гроза, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области – гроза, жара и чрезвычайная пожарная опасность.