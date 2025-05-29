В Астане, Шымкенте и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются туман, гроза, высокая пожарная опасность и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.

Ветер и пожарная опасность ожидаются в областях Улытау, Абай, Жетысу и Актюбинской области.

Астанчан предупредили о грозе.

Жителей Шымкента – о грозе и ветре.

Жителей Карагандинской и Акмолинской областей – о ветре.

Ветер, жара и пожарная опасность прогнозируются в ЗКО.

В Туркестанской области – гроза, ветер и высокая пожарная опасность.

Пыльная буря, ветер, жара и высокая пожарная опасность – в Атырауской области.

В Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В ВКО ожидаются туман, ветер и заморозки.

Пыльная буря, ветер и пожарная опасность – в Мангистау и Кызылординской области.

Гроза, туман и ветер – в СКО.

Гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Жамбылской области.