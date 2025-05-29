Штормовое предупреждение из-за грозы и ветра объявили почти во всем Казахстане
Синоптики сообщили о резком ухудшении погодных условий.
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В Астане, Шымкенте и почти во всех областях Казахстана введено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируются туман, гроза, высокая пожарная опасность и порывистый ветер, передает BAQ.KZ.
Ветер и пожарная опасность ожидаются в областях Улытау, Абай, Жетысу и Актюбинской области.
Астанчан предупредили о грозе.
Жителей Шымкента – о грозе и ветре.
Жителей Карагандинской и Акмолинской областей – о ветре.
Ветер, жара и пожарная опасность прогнозируются в ЗКО.
В Туркестанской области – гроза, ветер и высокая пожарная опасность.
Пыльная буря, ветер, жара и высокая пожарная опасность – в Атырауской области.
В Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В ВКО ожидаются туман, ветер и заморозки.
Пыльная буря, ветер и пожарная опасность – в Мангистау и Кызылординской области.
Гроза, туман и ветер – в СКО.
Гроза, пыльная буря, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Жамбылской области.