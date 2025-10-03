Штормовое предупреждение из-за заморозков объявили в 10 областях Казахстана
Прогноз погоды на пятницу, 3 октября, по всей территории Казахстана представили на сайте РГП "Казгидромет", передаёт BAQ.KZ.
Так, дождь со снегом и гололёд ожидаются в Акмолинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Абайской, Восточно-Казахстанской областях.
В Астане переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днём +6...+8°C.
В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура ночью +2...+4°C, днём +15…+17°C.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°C, днём +20…+22°C.
В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9°C, днём +20...+22°C.
В Актобе ясно, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днём +14…+16°C.
В Атырау ясно, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4°C, днём +19…+21C.
В Жезказгане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°C, днём +10...+12°C.
В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днём +4...+6°C.
В Кокшетау переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днём +6…+8°C.
В Конаеве переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днём +15...+17°C.
В Костанае переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -2...-4°C, днём +8...+10°C.
В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4°C, днём +17…+19°C.
В Павлодаре переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0…+2°C, днём +4...+6°C.
В Петропавловске переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°C, днём +6...+8°C.
В Семее облачно, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -1…-3°C, днём +6…+8°C.
В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-3°C, днём +13…+15°C.
В Таразе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°C, днём +15…+17°C.
В Туркестане переменная облачность, без осадков, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +4...+6°C, днём +20...+22°C.
В Уральске переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°C, днём +15...+17°C.
В Усть-Каменогорске облачно, дождь, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°C, днём +6...+8°C.
