Штормовое предупреждение на 11 октября объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение на 11 октября объявили в 15 регионах Казахстана. Ночью и утром в нескольких областях ожидается туман, местами усилится ветер. На отдельных территориях сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. Днем на западе и севере порывы юго-западного и южного ветра достигнут 15-20 м/с. В Кокшетау днем ожидаются порывы юго-западного и южного ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Днем на западе, севере и юге порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман, днем порывы юго-западного ветра усилятся до 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Днем на западе и севере порывы юго-западного и западного ветра достигнут 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью и утром на юге, востоке и в центре ожидается туман. В Павлодаре в это время также ожидается туман.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. В Караганде ночью и утром также ожидается туман.

В области Улытау ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром также ожидается туман.

В области Абай ночью и утром на севере и в центре ожидается туман. В Семее ночью и утром также ожидается туман.

В области Жетысу днем в районе Алакольских озер порывы северо-восточного ветра достигнут 17-22 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман. На северо-востоке и в горных районах порывы северо-восточного ветра достигнут 15-20 м/с.

В Туркестанской области на севере и в горных районах порывы северо-восточного ветра достигнут 15-20 м/с.

В Актюбинской области ночью и утром на севере ожидается туман. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге и в центре - чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге - чрезвычайная. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и в центре ожидается туман. В центре области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром также ожидается туман.