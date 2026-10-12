Штормовое предупреждение на 12 октября объявили в Казахстане

Штормовое предупреждение объявили на 12 октября в 16 областях Казахстана. Ожидаются дожди, грозы, туман, усиление ветра. В нескольких регионах сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области ночью и утром на западе ожидается туман. Днем на западе, севере и востоке прогнозируют порывы юго-западного ветра с переходом на северо-западный до 15-20 м/с. В Кокшетау днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе ожидается туман. Днем на западе, севере и востоке порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается юго-западный ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью и утром на западе и севере ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью и утром на юге, востоке и в центре ожидается туман. Днем на западе и севере порывы юго-западного ветра достигнут 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром также ожидается туман.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. В Караганде туман прогнозируют в те же часы.

В области Улытау ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане также ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В области Абай ночью и утром на севере и в центре ожидается туман. В Семее также ожидается туман.

В области Жетысу днем на востоке и в горных районах ожидаются дождь и гроза. В горных районах также прогнозируют туман. В районе Алакольских озер порывы северо-восточного ветра достигнут 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области на юге и в горных районах ожидается дождь, днем возможна гроза. В горах также прогнозируют туман. В горных районах юго-западный ветер сменится северо-западным, его скорость достигнет 15-20 м/с. В Таразе ожидается дождь, днем гроза.

В Туркестанской области на западе, юге, в горных и предгорных районах ожидается дождь, временами сильный, гроза и туман. Порывы северо-восточного ветра достигнут 15-20 м/с. В Шымкенте и Туркестане дождь, гроза и туман. Порывы северо-восточного ветра достигнут 15-20 м/с.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре — высокая. В Кызылорде чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью и утром на севере туман. На востоке высокая пожарная опасность, на западе, юге и в центре — чрезвычайная. В Актобе ночью и утром также прогнозируют туман.

В Атырауской области ночью и утром на востоке туман. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Атырау также объявили чрезвычайную пожарную опасность.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и юге туман. Днем на западе и в центре порывы восточного и юго-восточного ветра достигнут 15-20 м/с. В центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью временами ожидается туман, днем порывы восточного и юго-восточного ветра достигнут 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Днем на западе порывы юго-восточного ветра достигнут 15-20 м/с. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром также ожидается туман.