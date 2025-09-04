Штормовое предупреждение на всю карту: 16 регионов Казахстана под ударом непогоды
Прогноз погоды на 4 сентября.
Сегодня, 08:09
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:09Сегодня, 08:09
143Фото: kuban24.tv
Синоптики предупредили о сложных погодных условиях почти по всей стране, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Казгидромет. В разных регионах ожидаются грозы, туман, сильный ветер с порывами до 25 м/с, а также град и пыльные бури.
Особенно опасная ситуация прогнозируется в Атырауской и Мангистауской областях, где возможны сильные дожди, град и шквальный ветер. В Кызылординской и Туркестанской областях ожидаются пыльные бури, а в Карагандинской местами пройдут заморозки до –2 градусов. В Жамбылской, Жетысу и ряде других регионов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
МЧС просит жителей соблюдать осторожность, избегать дальних поездок и учитывать погодные условия при планировании работ на открытом воздухе.
Самое читаемое
- Сиамские близнецы Эбби и Бриттани стали мамами — СМИ
- В Семее студент юрфака приговорён к пожизненному заключению за преступления против малолетних
- Экс-депутата маслихата Шымкента объявили в розыск
- Казахстан и Китай построят солнечную электростанцию на 300 МВт в Туркестанской области
- Астана меняет график работы госорганов, чтобы разгрузить дороги