Синоптики предупредили о сложных погодных условиях почти по всей стране, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Казгидромет. В разных регионах ожидаются грозы, туман, сильный ветер с порывами до 25 м/с, а также град и пыльные бури.

Особенно опасная ситуация прогнозируется в Атырауской и Мангистауской областях, где возможны сильные дожди, град и шквальный ветер. В Кызылординской и Туркестанской областях ожидаются пыльные бури, а в Карагандинской местами пройдут заморозки до –2 градусов. В Жамбылской, Жетысу и ряде других регионов сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

МЧС просит жителей соблюдать осторожность, избегать дальних поездок и учитывать погодные условия при планировании работ на открытом воздухе.