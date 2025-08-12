Штормовое предупреждение объявили на 13 августа в Казахстане
Во многих регионах страны ожидаются гроза, днем град.
Синоптики объявили штормовое предупреждение 16 регионах Казахстана на 13 августа, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".
На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются гроза, днем град. Ветер западный, юго-западный ночью в центре, днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15 м/с.
Днем на севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на западный днем на севере, в центре области 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью на севере, юге Мангистауской области ожидается гроза. Днем на западе, севере, в центре области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный днем на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. На юго-западе, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, севере, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау ожидается ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с.
На севере Карагандинской области ожидается временами гроза. Ветер западный, юго-западный ночью и утром на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются гроза, шквал. Ветер западный, юго-западный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере, западе области высокая пожарная опасность. В Атырау ночью ожидается гроза. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
13 августа днем на востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. По области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный днем на западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На севере, востоке, юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на севере, востоке Костанайской области ожидаются сильный дождь, град, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-западный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.
В области Улытау ожидается ветер западный, юго-западный на западе, севере области временами порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.
Ночью на севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на севере, востоке области гроза, град. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 м/с.
Ночью на западе, севере, в центре, днем на севере области Абай ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный ночью на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с, днем на востоке, юге области 15-20 м/с. На северо-западе области ожидается высокая пожарная опасность, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный ночью и утром порывы 15-20 м/с.
В Астане утром ожидается туман. Днем гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.
Ночью на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидаются гроза, днем гроза, на севере области град. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юге, востоке области, днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается гроза.
Ночью на западе, севере, юге, днем на севере Павлодарской области ожидается гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью и утром ожидается туман.
В области Жетысу ветер западный на севере, востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара 35 градусов.
Утром и днем в Жамбылской области ожидается ветер северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На западе, севере, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, в центре области высокая пожарная опасность. В Таразе сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере, востоке области ожидается гроза, днем гроза. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер западный, юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидаются гроза, днем град.
В Туркестанской области ожидается ветер северо-западный на севере, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкент и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
