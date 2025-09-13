В ряде регионов Казахстана объявлено штормовое предупреждение. 14 сентября ожидаются грозы, дожди, шквалистый ветер, туман, заморозки, пыльные бури, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

В Астане ночью и утром ожидается туман, ночью на поверхности почвы заморозки до 2 градусов.

Ночью и утром в предгорных, горных районах Алматинской области ожидаются сильный дождь, гроза, град, шквал. Ветер северо-восточный на западе, юге, в горных районах области порывы 18-23 м/с. В Алматы ночью и утром ожидается гроза. В Конаеве ночью ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 18-23 м/с.

В Атырауской области на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе — высокая. В Атырау 14 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре и на севере Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде также прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области ночью и утром на севере, западе, востоке ожидается туман. На северо-западе ночью заморозки до 3 градусов. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до 1 градуса.

В Восточно-Казахстанской области прогнозируется ветер северо-западный на востоке и юге 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере, юге ожидается туман. Ночью на западе и севере — заморозки до 2 градусов. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области ночью и утром на севере, юге и востоке ожидается туман. Ночью возможны заморозки до 3 градусов. В Кокшетау ночью на поверхности почвы заморозки до 1 градуса.

В Актюбинской области днем на севере, востоке и в центре ожидается ветер северо-восточный, восточный 15-18 м/с. Ночью на северо-востоке на поверхности почвы заморозки до 1 градуса. На западе и в центре сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке — чрезвычайная.

В области Абай прогнозируется ветер северо-западный на востоке и юге 15-20 м/с. Ночью на западе заморозки до 2 градусов.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный на западе и юге порывами до 15-20 м/с. Ночью на севере и востоке заморозки до 2 градусов. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области на западе, севере и в центре ожидается гроза. Ветер северо-восточный на западе 15-20 м/с. На юге высокая пожарная опасность, в ряде северных и восточных районов — чрезвычайная. В Актау ночью ожидается гроза.

В области Улытау прогнозируется ветер северо-восточный, восточный на севере, юге и в центре до 15-20 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, восточный с порывами до 15 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке и в горах 15-20 м/с, днем порывы до 23 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе прогнозируется чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На востоке высокая пожарная опасность, на западе и юге — чрезвычайная. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Павлодарской области ночью и утром на севере и западе ожидается туман. Ночью на западе, севере и юге заморозки до 3 градусов.

В области Жетысу прогнозируется северо-восточный ветер на востоке, в центре и горных районах порывами 15-20 м/с, днем в районе Алакольских озер временами до 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем ожидается северо-восточный ветер порывами 15-20 м/с.