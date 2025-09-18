19 сентября синоптики прогнозируют грозы и град, туман и усиление ветра на территории Казахстана, передает BAQ.KZ. со ссылкой на "Казгидромет".

Днем на севере, востоке и юге Карагандинской области ожидаются гроза и град, ночью и утром на севере, востоке и в центре - туман; на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность; в Караганде днем гроза, ночью и утром - туман.

В Алматинской области днем на севере и юге гроза; в горных районах местами туман; на севере и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестанской области, в Шымкенте и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай днем на западе, севере и в центре гроза; на западе порывы северо-западного ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, юге и востоке чрезвычайная пожарная опасность, на севере - высокая; в Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области ожидается восточный, юго-восточный ветер, на западе днем порывы 15-20 м/с; по области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актюбинской области на севере высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке и в центре - чрезвычайная.

В Жамбылской области на северо-востоке и в горных районах гроза; в горах порывы северо-западного ветра 15-20 м/с; на западе, севере и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области днем на западе и в центре гроза; на западе, севере и юге юго-восточный ветер 15-20 м/с; на юге высокая пожарная опасность, на северо-западе и юго-востоке - чрезвычайная; в Актау днем гроза, порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.

В Павлодарской области на западе и юге сильный дождь, днем град и шквал, гроза; северный ветер, на западе и юге порывы 15-20 м/с; в Павлодаре ожидается гроза.

В области Жетысу северо-восточный ветер, на востоке и в горных районах порывы 15-20 м/с; на севере, востоке и юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, по области - высокая. В Акмолинской области ночью и утром на западе и севере туман; в Кокшетау - ночью и утром туман.

В Костанайской области ночью и утром на севере и востоке туман; ночью на севере и востоке заморозки на почве до 2 °C; на юге высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на севере, востоке и юге гроза; ночью и утром на севере туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке и юге туман; в Петропавловске - ночью и утром туман.