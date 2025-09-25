26 сентября на территории Казахстана ожидаются гроза, пыльная буря, туман и заморозки, в ряде регионов сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

На севере Туркестанской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, севере области 15-20 м/с. На юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15 м/с.

На западе, юге Атырауской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северный ночью на севере области, днем порывы 15-20 м/с. На севере, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северный днем порывы 15-18 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На юге, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ночью и утром в горных районах туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20, порывы 23-28 м/с. На западе, севере, центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе ожидается гроза. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На западе, севере Актюбинской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 10-15 тепла. В Актобе ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12-14 тепла.

В Костанайской области ожидается резкое понижение температуры воздуха до 12-17 тепла. В Костанае ожидается резкое понижение температуры воздуха до 13-15 тепла.

На юге Актюбинской области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, севере, северо-востоке, в центре сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке Карагандинской области ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Алматинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал. Ночью и утром на западе, востоке области туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере 15-20 м/с. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем на юге, севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В области Абай ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на юге, в центре области порывы 15-20 м/с.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на юге, в центре порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке ожидаются заморозки 1 градус.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северный на западе, севере, юге порывы 15-20 м/с. На западе, юге, востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере высокая пожарная опасность. В Уральске ожидается гроза. Ветер северный порывы 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер южный, юго-западный, днем на западе, севере порывы 15-20 м/с.

На востоке Павлодарской области ожидается высокая пожарная опасность.