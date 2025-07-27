Синоптики предупреждают об ухудшении погоды 28 июля в ряде регионов Казахстана. Прогнозируются грозы, шквальный ветер, жара и сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Алматы, Талдыкоргане, Караганде, Семее, Конаеве и в Алматинской области ожидается гроза, местами — порывы ветра 15-20 м/с.

В районе Алакольских озёр в области Жетысу прогнозируется сильный ветер — порывы могут превышать 30 м/с. На востоке, юге, в центре и в горных районах области ожидаются грозы. В восточных районах скорость ветра достигнет 15-20 м/с.

В Шымкенте, Туркестане, Атырау, Актау и Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Прогнозируется сильный ветер до 20 м/с.

В Туркестанской, Мангистауской, Улытауской, Карагандинской, Кызылординской и Западно-Казахстанской областях прогнозируют грозу, сильный ветер и пожарную опасность.

В Павлодарской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях возможны грозы, град, местами туман. На востоке страны сохраняется жара до +38°C.