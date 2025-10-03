4 октября в ряде регионов Казахстана ожидаются сильный ветер, туман, гололёд и заморозки, передает BAQ.KZ со ссылкой на Казгидромет.

В Северо-Казахстанской области на севере и востоке ожидается северо-западный ветер порывы 15–20 м/с, днём 15–20 м/с. В Петропавловске ожидается северо-западный ветер порывы 15–20 м/с.

В Мангистауской области ожидается восточный, юго-восточный ветер на западе, севере и юге области порывы 15–20 м/с. На западе и северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ожидается восточный, юго-восточный ветер порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на севере и востоке ожидаются заморозки до –3°С. На западе, севере и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки до –3°С. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах ожидается туман. Днём в горах северо-восточный ветер порывы 15–20 м/с. На западе и севере области сохраняется чрезвычайная, в центре — высокая пожарная опасность.

В области Абай ночью и утром на юге и в центре ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается северо-восточный ветер, днём на востоке порывы 15–20 м/с. Ночью на севере на поверхности почвы заморозки до –1°С. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Павлодарской области ночью на западе, севере и востоке ожидается гололёд. Северо-западный ветер: ночью на западе и севере порывы 15–20 м/с, днём 15–20 м/с. В Павлодаре днём ожидается северо-западный ветер 15–20 м/с.

В Атырауской области днём на севере, востоке и в центре ожидается юго-восточный ветер порывы 15–20 м/с. В Атырау днём ожидается юго-восточный ветер порывы 15–20 м/с.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Днём на западе, севере и востоке юго-западный ветер с переходом на северо-западный, порывы 15–20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман и гололёд.