Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.

В Жезказгане ожидается гололед.

В Туркестанской области ожидается гололед, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Павлодаре в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о возможном росте загрязнения воздуха первой степени опасности.

В Туркестане, Улытауской и Атырауской областях ожидается гололед и туман.

В Алматинской, Актюбинской, Жетысуской и Мангистауской областях ожидается туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.

В Алматы, Атырау, Актобе, Конаеве, Шымкенте, Петропавловске, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях ожидается туман.