Штормовое предупреждение объявили на большей части страны
"Казгидромет" представил данные на воскресенье, 1 февраля.
Сегодня, 06:24
Синоптики прогнозируют туман, гололед и сильный ветер в ряде регионов Казахстана, объявлено штормовое предупреждение, передает BAQ.KZ.
В Жезказгане ожидается гололед.
В Туркестанской области ожидается гололед, туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Павлодаре в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о возможном росте загрязнения воздуха первой степени опасности.
В Туркестане, Улытауской и Атырауской областях ожидается гололед и туман.
В Алматинской, Актюбинской, Жетысуской и Мангистауской областях ожидается туман и ветер с порывами до 15-20 м/с.
В Алматы, Атырау, Актобе, Конаеве, Шымкенте, Петропавловске, Карагандинской и Северо-Казахстанской областях ожидается туман.
