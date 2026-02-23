По данным синоптиков, 24 февраля ожидаются морозы, снег, метель, гололед, туман, передает BAQ.KZ.

В Северо-Казахстанской области на западе, юге туман.

В Костанайской области на западе, севере, востоке туман. В Костанае туман.

В Карагандинской области ночью на востоке небольшой снег, низовая метель. На западе, севере, юге туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный ночью на востоке порывы 15 м/с.

В области Улытау ветер северо-восточный, восточный днем на севере, юге порывы 15-18 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке, юге снег, временами сильный снег, метель, днем на севере, востоке снег, метель. На юге туман. Ветер западный, северо-западный ночью и утром на севере, востоке, юге 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром снег, метель. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. Ночью резкое понижение температуры воздуха до 21-23 мороза.

В области Абай ночью и утром на севере, востоке, в центре снег, метель. На юге туман. Ветер западный, северо-западный ночью и утром на севере, юге, в центре 15-20 м/с, порывы 25 м/с. В Семее в первой половине ночи снег, метель. Ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с. Ночью резкое понижение температуры воздуха до 24-26 мороза.

В Алматинской области днем в горных районах временами сильный снег. На юге, в горных районах туман, гололед. Ветер северо-восточный на юге, в горных районах порывы 18-23 м/с. В Алматы временами туман, гололед. В Конаеве временами туман. Ветер северо-восточный порывы 18-23 м/с. В связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова, а также с ожидаемыми сильными осадками в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.

В области Жетысу ночью на востоке, в горных районах туман. Ветер северо-восточный на востоке порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

В Жамбылской области на юго-западе, востоке, в горных районах гололед. Временами туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе временами туман, гололед.

В Туркестанской области ночью на юге, в горных районах осадки (дождь, снег), гололед, днем на юге, в центре дождь, в горных районах осадки, в горах сильные осадки (преимущественно дождь). На западе, севере, юге, в горных районах туман. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных районах 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем дождь, временами туман. В Туркестане ночью и утром туман. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ветер северо-восточный ночью на севере, в центре 15-20 м/с, днем 15-20 м/с. В Кызылорде ветер северо-восточный 15-20 м/с.

В Актюбинской области в Мугалжарском районе низовая метель. Ночью и утром на юге, востоке туман. Ветер юго-восточный, восточный в Мугалжарском районе порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, юге туман. В Уральске ночью и утром туман.

В Мангистауской области на западе, северо-востоке, в центре туман, гололед. В Актау ночью и утром туман, гололед.