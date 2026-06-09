Штормовое предупреждение объявили по Казахстану на 10 июня

На 10 июня синоптики объявили штормовое предупреждение в столице, Алматы, Шымкенте и 16 регионах Казахстана. В северных и центральных областях прогнозируются дожди с грозами, а на юге и востоке сохранится сильная жара до 38 градусов и высокий риск природных пожаров.

Как передает «Казгидромет», в Астане днем дождь, гроза, град. Ветер юго-западный порывами 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области дождь, гроза, град и шквал, днем на западе и севере сильный дождь. Ветер юго-западный: ночью на западе и севере порывы 15–20 м/с, днем на большей части 15–20 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау дождь и гроза, днем юго-западный ветер порывами 15–20 м/с.

В Северо-Казахстанской области дождь, гроза и шквал, на западе, севере и востоке сильный дождь и град. Ночью и утром на западе туман. Ветер южный, юго-восточный: ночью на западе, севере и востоке порывы 15–20 м/с, днем 15–20 м/с, порывы 23–28 м/с. В Петропавловске дождь, гроза, шквал и град. Ветер южный, юго-восточный: ночью порывы 15–20 м/с, днем 15–20 м/с, порывы 25 м/с.

В Костанайской области дождь и гроза, утром и днем на западе, севере и востоке сильный дождь, град и шквал. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-западный на западе, юге и востоке порывами 15–20 м/с. На юго-западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге — высокая. В Костанае дождь и гроза.

В Павлодарской области на западе, севере, юге и в центре дождь и гроза, днем град и шквал. Ветер юго-западный порывами 15–20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и юго-востоке — чрезвычайная. В Павлодаре дождь, гроза, днем град и шквал. Ветер порывами 15–20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области ночью на востоке и юге дождь и гроза, днем на западе и севере дождь и гроза. Ветер юго-западный утром и днем на западе, севере и в центре порывами 15–20 м/с. На западе, севере и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке — высокая. В Караганде днем юго-западный ветер порывами 15 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на востоке небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на востоке и юге порывы 15–18 м/с. Сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай утром и днем на западе, севере и юге небольшой дождь и гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на юге и в центре порывами 15–20 м/с. Сильная жара 38 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге и в центре — чрезвычайная. В Семее днем сильная жара 35 градусов.

В Алматинской области на западе, в горных и предгорных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер западный на севере, западе и в горах порывами 18–23 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе и в центре — высокая.

В Алматы днем кратковременный дождь и гроза. В Конаеве западный ветер временами порывами 18–23 м/с, днем сильная жара 35 градусов. В горах Иле Алатау временами кратковременный дождь и гроза, западный ветер порывами 18–23 м/с.

В области Жетысу на востоке, юге, в центре и горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный днем на востоке и в горах порывами 15–20 м/с. Сильная жара 35–36 градусов. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на севере и востоке — чрезвычайная.

В Жамбылской области на юге, востоке и в горных районах кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке и в горах 15–20 м/с. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем кратковременный дождь и гроза, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области в горных и предгорных районах кратковременный дождь и гроза. На севере пыльная буря. Ветер юго-западный на западе, севере, в горных и предгорных районах порывами 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, в центре — чрезвычайная. В Шымкенте днем кратковременный дождь и гроза, юго-западный ветер порывами 15–20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане юго-западный ветер порывами 15–20 м/с, сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области днем на севере небольшой дождь, гроза и шквал. На севере и в центре пыльная буря. Ветер юго-западный, западный 15–20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре и на юго-востоке — высокая. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на юге, востоке и в центре дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный днем на севере, юге и востоке порывами 15–18 м/с. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе западный, северо-западный ветер днем порывами 15 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке дождь и гроза. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер северо-западный днем на западе и в центре порывами 15–20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность, на крайнем западе ожидается чрезвычайная. В Уральске днем дождь и гроза, ночью и утром туман.

В Атырауской области ночью на юге и востоке дождь и гроза, днем на севере, юге и востоке дождь и гроза. Ветер северо-западный днем порывами 15–20 м/с. В Атырау днем дождь и гроза.

В Мангистауской области ночью и утром на западе и в центре туман. В Актау ночью и утром туман.