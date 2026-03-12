Штормовое предупреждение объявили в столице, Алматы, Шымкенте и в 15 регионах Казахстана. По данным синоптиков, 12 марта в ряде областей ожидаются снег, метели, гололед и туман, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане временами снег, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, ночью временами 30 м/с и более. Ночью в Акмолинской области снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. В Кокшетау ночью снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед.

Ночью в Северо-Казахстанской области снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере, востоке, юге порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ночью снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 25 м/с.

Ночью в Костанайской области снег, метель, на севере небольшой снег, метель, днем на востоке, юге осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе туман. В Костанае ночью небольшой снег, метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, ночью на востоке временами 23-28 м/с.

В Павлодарской области снег, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на юге, западе порывы 23-28 м/с. В Павлодаре снег, метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Карагандинской области снег, метель. На востоке, юге туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с. В Караганде снег, метель. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке области Улытау снег, метель, днем на севере, востоке небольшой снег, низовая метель. На западе, юге туман, днем гололед. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке снег, метель. Ночью и утром на востоке, юге туман. Ветер юго-восточный на севере, востоке 15-20 м/с, днем порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске днем снег, метель. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с.

На севере области Абай снег, метель. Ветер южный, юго-западный на западе, севере, в центре 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее снег, метель. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 м/с.

На юге, в предгорных, горных районах Алматинской области туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный на юге, в предгорных, горных районах порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, в горных районах сильный мороз 25 градусов. В Алматы временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный порывы 15 м/с. В Конаеве временами туман, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных районах области Жетысу временами туман. Ветер северо-восточный на востоке, в горных районах порывы 15-20 м/с, в районе Алакольских озер 23-28 м/с, временами 30 м/с и более. Ночью на севере, в центре, горных районах сильный мороз 25 градусов.

На юге, в горных районах Жамбылской области туман. Ветер северо-восточный в горных районах 15-20 м/с. В Таразе временами туман.

На западе, севере, юге, в горных районах Туркестанской области туман. Ветер северо-восточный в горных районах 15-20 м/с. В Шымкенте временами туман. В Туркестане временами туман.

В центре Кызылординской области туман. В Кызылорде временами туман.

Ночью на северо-востоке, востоке Актюбинской области небольшие осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере туман. Ветер юго-западный на севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Актобе временами туман. Ветер юго-западный ночью порывы 15 м/с.

В Атырауской области ветер южный, юго-западный ночью на севере, востоке порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе Мангистауской области туман.

На западе, севере, юге Западно-Казахстанской области гололед, туман. В Уральске ночью и утром гололед, туман.