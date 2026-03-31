Штормовое предупреждение объявили синоптики в столице и по всему Казахстану на 1 апреля. По республике туман, усиление ветра, на юге и западе страны ожидаются дожди, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане ночью и утром ожидается туман. В Акмолинской области ночью и утром на севере, востоке, юге туман.

В Северо-Казахстанской области на севере, востоке, юге туман, гололед. В Петропавловске туман, гололед.

В Костанайской области на западе, севере, востоке туман. В Костанае ночью и утром туман.

В Павлодарской области ночью и утром на западе, севере, востоке туман. В Павлодаре ночью и утром туман.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере, востоке туман. В Караганде ночью и утром туман.

В области Улытау ночью и утром на севере, востоке, в центре туман. В Жезказгане ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В области Абай ночью и утром на севере, в центре туман. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем в центре порывы 15–18 м/с. В Семее ночью и утром туман.

В Алматинской области днем в горных районах небольшой дождь, гроза. В горах Иле Алатау небольшой дождь, гроза.

В области Жетысу ветер восточный в районе Алакольских озер порывы 15–20 м/с.

В Жамбылской области в горных районах кратковременный дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный в горных районах 15–20 м/с. В Таразе днем ветер северо-восточный порывы 15–20 м/с.

В Туркестанской области в горных районах гроза. Ветер юго-восточный в горных районах 15–20 м/с. На западе высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области днем в центре гроза. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на западе, юге дождь, гроза. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем на севере, западе порывы 15–18 м/с. В Актобе ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, днем порывы 15 м/с.

В Атырауской области дождь, гроза, на востоке сильный дождь. Ночью и утром на западе, юге туман. Ветер юго-восточный, южный, днем на севере, востоке порывы 15–20 м/с. В Атырау дождь, гроза. Ночью и утром туман.

В Западно-Казахстанской области гроза, днем на западе, севере сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, юге туман. Ветер юго-восточный, днем на северо-западе, юге, востоке порывы 15–20 м/с. В Уральске гроза.

В Мангистауской области на западе, юге, северо-востоке дождь, гроза. На западе, в центре туман. Ветер юго-западный, западный на западе, юге порывы 15–18 м/с. В Актау временами дождь, гроза, туман.