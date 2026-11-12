Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 13 ноября

Штормовое предупреждение на 13 ноября объявили во всех областях Казахстана. Синоптики прогнозируют туман, гололед и порывистый ветер до 28 м/с.

Как передает «Казгидромет», в Акмолинской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе и юге туман. Днем на западе и юге юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области на западе и севере гололед. Ночью и утром на востоке и юге туман.

В Павлодарской области на юге, востоке и в центре туман. В Павлодаре туман.

В Карагандинской области на севере и востоке гололед. Ночью и утром на западе, севере и востоке туман. В Караганде ночью гололед и туман, утром туман.

В области Улытау ночью и утром на севере, востоке и в центре туман. В Жезказгане ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге туман и гололед. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В области Абай на западе, севере и юге туман и гололед.

В Алматинской области на юге, в центре и в горных районах туман. На севере и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Алматы и Конаеве ночью и утром туман. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) временами туман.

В области Жетысу ночью и утром на севере, в центре и в горных районах туман и гололед. Северо-восточный ветер на востоке и в горных районах, порывы 15-20 м/с, днем в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области на севере и в горных районах туман. В горных районах северо-восточный ветер 15-20 м/с.

В Туркестанской области на западе, севере, в горных и предгорных районах туман. В Шымкенте и Туркестане ночью и утром туман.

В Кызылординской области ночью и утром на севере, востоке и в центре туман. На юго-западе и севере высокая пожарная опасность. В Кызылорде ночью и утром туман.

В Актюбинской области на западе и севере гололед. Южный ветер, днем на севере порывы 15-18 м/с. В Актобе гололед.

В Атырауской области ночью и утром на западе и севере туман. На западе, севере и юге юго-восточный ветер 15-20 м/с. В Атырау днем юго-восточный ветер, порывы 15-18 м/с.

В Мангистауской области на западе и в центре, а также в Актау юго-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Южный и юго-западный ветер на западе, севере и юге, порывы 15-20 м/с. В Уральске ночью и утром туман, ночью южный и юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.