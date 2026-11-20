Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 21 ноября
Ожидается туман.
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Штормовое предупреждение 21 ноября действует в столице, Шымкенте и во всех регионах Казахстана. Синоптики прогнозируют туман, гололед, дождь и снег, грозу и порывистый ветер.
Как передает «Казгидромет», в Астане временами туман и гололед.
В Акмолинской области временами туман и гололед. В Кокшетау туман.
В Северо-Казахстанской области на севере, востоке и юге туман и гололед. В Петропавловске туман и гололед.
В Костанайской области днем на западе и севере дождь и снег, гололед. Ночью и утром на севере, востоке и юге туман и гололед. В Костанае ночью и утром туман.
В Павлодарской области на западе, севере и в центре туман и гололед. В Павлодаре туман и гололед.
В Карагандинской области на западе, севере и юге туман и гололед. В Караганде ночью и утром туман.
В области Улытау на западе, севере и востоке туман и гололед. В Жезказгане временами туман.
В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере и востоке туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.
В области Абай ночью и утром на севере и юге туман и гололед. В Семее ночью и утром туман.
В Алматинской области юго-восточный ветер на востоке, порывы 15-20 м/с, временами 25 м/с.
В области Жетысу в районе Алакольских озер юго-восточный ветер, порывы 17-22 м/с.
В Жамбылской области ночью и утром на севере, юге и в горных районах туман. Юго-западный ветер ночью в горных районах, днем на юго-западе и в горных районах 15-20 м/с.
В Туркестанской области на западе, юге, в горных и предгорных районах дождь, гроза, туман. Южный ветер на западе, севере, в горных и предгорных районах, порывы 15-20 м/с. В Шымкенте днем дождь, гроза, южный ветер, порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем южный ветер, порывы 15-20 м/с.
В Кызылординской области на севере, востоке и в центре туман. В Кызылорде временами туман.
В Актюбинской области на севере туман и гололед.
В Атырауской области ночью и утром на западе и юге туман. Днем на западе, севере и востоке юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром туман.
В Мангистауской области на юге, севере и в центре туман. Северо-западный ветер с переходом на юго-восточный днем на юге, западе и в центре, порывы 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ночью и утром на западе, севере и востоке туман. Юго-западный и западный ветер, порывы 15-20 м/с, днем на западе временами 23 м/с. В Уральске ночью и утром туман, днем юго-западный и западный ветер, порывы 15-20 м/с.
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