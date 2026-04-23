Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 24 апреля

Синоптики объявили штормовое предупреждение в Алматы и во всех регионах Казахстана на 24 апреля, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Акмолинской области ночью и утром на западе, севере, в центре туман. Ветер юго-западный на западе, севере порывы 15–20 м/с. Ночью на юге, востоке заморозки 2 градуса. В Кокшетау ветер порывы 15–20 м/с.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере, востоке дождь, гроза. Ночью и утром на западе туман. Ветер юго-западный 15–20, порывы 25 м/с. В Петропавловске ветер 15–20, порывы 25 м/с.

В Костанайской области ночью на севере, востоке дождь, гроза, днем на западе, севере дождь, гроза, град. Ветер юго-западный порывы 15–20, днем временами 23 м/с. В Костанае днем дождь, гроза, ветер порывы 15–20 м/с.

В Павлодарской области ночью на западе, юге туман. Ветер юго-западный на севере, востоке порывы 15–20 м/с. Ночью на севере заморозки 2 градуса.

В Карагандинской области ночью на востоке дождь, гроза, днем на юге дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере, востоке туман. В Караганде ночью и утром туман.

В области Улытау днем на юге небольшой дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке, в центре туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере порывы 15–20 м/с. В Жезказгане ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью дождь, гроза, на севере, востоке сильный дождь, днем на востоке, юге небольшой дождь, гроза. Ветер северо-западный ночью на востоке, юге порывы 15–20 м/с. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью дождь, гроза.

В области Абай дождь, гроза. Ночью и утром в центре туман. Ветер юго-западный ночью на востоке, юге порывы 15–20 м/с. В центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее ночью дождь, гроза.

В Алматинской области ночью на юге временами сильный дождь, в горных районах сильные осадки (дождь, снег). Ночью дождь, гроза, град, шквал, днем на севере, юге, в горных районах дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15–20 м/с, на востоке, в горных районах ночью временами 23–28 м/с. В Алматы дождь, гроза, ночью временами сильный дождь, ветер порывы 15 м/с. В Конаеве ночью дождь, гроза, ветер порывы 15–20 м/с.

В области Жетысу дождь, гроза, ночью в горных районах временами сильный дождь, град, шквал. Ветер западный на востоке порывы 15–20, ночью временами 23–28 м/с. На севере, востоке сохраняется высокая, на юге чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане дождь, гроза.

В Жамбылской области на севере, юге, в горных районах дождь, гроза, днем град. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный порывы 15–20 м/с. В Таразе ночью дождь, гроза, ночью и утром туман.

В Туркестанской области ночью и утром в горных районах дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный порывы 15–20 м/с.

В Кызылординской области днем на севере пыльная буря. Ветер юго-восточный, южный порывы 15–20 м/с.

В Актюбинской области днем на западе, севере, в центре дождь, гроза, на севере временами сильный дождь. Ночью и утром на севере, в центре туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15–20, временами 25 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем дождь, гроза. На западе, севере, востоке туман. Ветер юго-западный порывы 15–20 м/с. В Уральске днем дождь, гроза, ночью и утром туман, ветер порывы 15–20 м/с.

В Атырауской области днем на северо-западе, востоке дождь, гроза, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15–20 м/с.

В Мангистауской области днем на северо-востоке дождь, гроза. На западе, в центре туман. Ветер юго-западный с переходом на северный порывы 15–18 м/с. В Актау ночью и утром туман.