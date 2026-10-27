Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 28 октября
Синоптики прогнозируют туман, пыльную бурю, порывистый ветер, заморозки и высокую пожарную опасность.
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Штормовое предупреждение объявлено на 28 октября во всех регионах Казахстана.
Как передает «Казгидромет», в Астане ночью и утром туман. Ночью и утром на востоке и юге Акмолинской области туман.
На западе, севере и юге Северо-Казахстанской области туман. В Петропавловске туман ночью и утром.
Ночью и утром на востоке и юго-востоке Костанайской области туман. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.
На западе и юге Павлодарской области туман.
На западе, севере и востоке Карагандинской области туман. На западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде туман.
Ночью и утром на севере, востоке и в центре области Ұлытау туман. На западе и в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ночью и утром туман. В Жезказгане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Ночью и утром на западе и севере Восточно-Казахстанской области туман.
Ночью и утром на западе и севере области Абай туман.
В горных районах Алматинской области северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. Ночью по области заморозки 1-6 градусов. На западе, юге, востоке и в центре области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Алматы ночью заморозки 1-3 градуса, сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью заморозки 2-4 градуса, сохраняется высокая пожарная опасность. В горах Иле Алатау (горные зоны Медеуского и Бостандыкского районов Алматы) северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с.
В области Жетысу в районе Алакольских озер северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. Ночью по области заморозки 3-8 градусов. На востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге области высокая пожарная опасность. В Талдыкоргане ночью заморозки 6-8 градусов.
В горных районах Жамбылской области туман и северо-восточный ветер 15-20 м/с. Ночью по области заморозки 1-6 градусов. На севере, юге и востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе ночью заморозки 3-5 градусов.
В горных районах Туркестанской области туман. Северо-западный ветер с переходом на северо-восточный на западе, юге и в горных районах области 15-20 м/с. Ночью на западе области заморозки 1 градус. На севере, западе, в центре и в предгорных районах области и в Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ночью заморозки 1-3 градуса, сохраняется высокая пожарная опасность.
Днем на востоке и в центре Кызылординской области пыльная буря. Северо-восточный ветер днем на востоке и в центре области, порывы 15-20 м/с. Ночью на севере и в центре области заморозки 3 градуса. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем пыльная буря и северо-восточный ветер, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На востоке, западе, юге и в центре Актюбинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На западе Мангистауской области восточный ветер, порывы 15-20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, в центре области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области сохраняется высокая пожарная опасность.
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