Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 3 июля

В стране прогнозируют сильные дожди, грозы, град, пыльные бури, местами туман, а в отдельных регионах сохранится сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность.

Как передает «Казгидромет», в Астане временами пройдут дождь и гроза, днем возможны град и усиление юго-западного ветра до 15–20 м/с.

В Акмолинской области прогнозируют дожди и грозы, местами сильные дожди, град, туман и усиление ветра. В Кокшетау пройдут дождь, гроза, временами сильный дождь и днем град. На юге области сохранится высокая, на востоке и в центре — чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области пройдут дожди и грозы, местами сильные дожди, днем град, ночью и утром туман. В Костанае ожидаются дождь, гроза, временами сильный дождь и днем град. В центре области сохранится высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области пройдут дожди и грозы, местами сильные дожди, град, ночью и утром туман. В Петропавловске ожидаются дождь, гроза, град и ночью сильный дождь. На востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидаются дожди и грозы, местами сильный дождь и град. В Павлодаре ночью пройдут дождь, временами сильный дождь и гроза. На востоке и юге области сохранится высокая, на севере и юго-востоке — чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидаются дожди и грозы, местами сильный дождь и град. В Караганде во второй половине дня пройдут дождь, гроза и град. На севере, юге и востоке области сохранится высокая, на западе — чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау прогнозируют дожди и грозы, местами сильный дождь и град. В Жезказгане днем пройдут дождь, гроза и град. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области утром и днем пройдут дожди, грозы и град. В Усть-Каменогорске во второй половине дня ожидаются дождь, гроза и град. Днем воздух прогреется до +35…+37 градусов. На западе, востоке и юге области сохранится высокая, на северо-западе и в центре — чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай прогнозируют дожди и грозы, местами град, на юге — пыльную бурю. В Семее утром и днем пройдут дождь, гроза и град. На юге области воздух прогреется до +35 градусов. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу пройдут дожди и грозы, в горных районах местами сильный дождь и град. В Талдыкоргане ночью и днем ожидаются дождь и гроза. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматинской области прогнозируют дожди и грозы, местами сильный дождь, град. В Алматы временами пройдут дождь и гроза, ночью местами сильный дождь. В Конаеве временами ожидаются дождь, гроза и ночью сильный дождь. В горных районах Иле Алатау сохраняется угроза формирования селей из-за очень сильных дождей. По области сохранится высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области пройдут дожди и грозы, в горных районах местами сильный дождь и град. В Таразе сохранится высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области в горных и предгорных районах прогнозируют кратковременные дожди и грозы, на западе и севере — пыльную бурю. В Шымкенте ночью пройдут кратковременный дождь и гроза, в Туркестане днем ожидается пыльная буря. На западе, севере и юге области сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области пройдут дожди и грозы, местами пыльная буря. В Кызылорде днем ожидаются дождь, гроза и пыльная буря. В центре области сохранится чрезвычайная, на востоке — высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области местами пройдут небольшие и сильные дожди с грозами, в отдельных районах возможен град. В Актобе днем ожидаются небольшой дождь и гроза.

В Атырауской области ночью на востоке пройдут небольшой дождь и гроза. На западе области сохранится высокая, на юге — чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области ночью на востоке пройдут небольшой дождь и гроза.

В Мангистауской области ожидаются дожди и грозы, ночью и утром местами туман.