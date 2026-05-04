Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 5 мая

Синоптики объявили штормовое предупреждение в столице и во всех регионах Казахстана на 5 мая. Ожидаются дожди с грозами, усилится ветер, в ряде областей сохраняется пожарная опасность,передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане во второй половине дня небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем 15-20 м/с.

В Акмолинской области на западе, севере, в центре дождь, гроза, днем на юге небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке 15-20 м/с. На юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью дождь, гроза, днем на западе, севере, востоке дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на юге туман. Ветер юго-западный ночью на юге, востоке 15-20 м/с, днем на севере, юге, востоке 15-20 м/с, временами 25 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью на западе, севере, востоке дождь, гроза, временами сильный дождь, град, днем на севере, востоке дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке 15-20 м/с. В Костанае ночью и утром дождь, гроза.

В Павлодарской области днем на севере дождь, гроза. Ветер юго-западный на севере 15-20 м/с. На севере, западе, востоке сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области на западе, севере, юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау на востоке, в центре сохраняется, на юге ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ветер западный, северо-западный ночью и утром на западе, юге 15-20 м/с. Ночью на востоке заморозки 2 градуса. На западе, северо-западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Абай ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный ночью и утром на юго-западе, востоке, в центре 15-20 м/с. Ночью на западе, в центре на поверхности почвы заморозки 1 градус. На северо-западе, востоке, юге, в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области ночью и утром на юге, востоке, в горных районах дождь, гроза. На севере сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу на юге, в горных районах гроза. Ветер северо-восточный, на севере, востоке 15-20 м/с. На западе, севере, в центре ожидается высокая, на юго-востоке, юге чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный на северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с. В центре, на севере сохраняется, на западе ожидается высокая пожарная опасность.

В Туркестанской области в горах кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный в горах 15-20 м/с. На севере сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области на востоке, юге, в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ночью дождь, в центре временами сильный дождь, днем на западе, востоке, в центре дождь. На западе, в центре гроза, град. Ветер северо-восточный днем на юге 15-18 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области днем на западе, юге небольшой дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем на юге 15-20 м/с.

В Атырауской области ночью на севере, востоке дождь, гроза, днем на западе, севере, юге дождь, гроза, на северо-западе временами сильный дождь, гроза, град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке туман. Ветер северный, северо-восточный днем на севере, западе, востоке 15-20 м/с. В Атырау днем дождь, гроза.

В Мангистауской области на западе, севере, в центре дождь, гроза. На западе, в центре туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, в центре 15-20 м/с. В Актау ночью и утром туман.