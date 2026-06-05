Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану на 6 июня

Штормовое предупреждение на 6 июня объявили в столице, Алматы, Шымкенте и во всех регионах Казахстана. В отдельных районах прогнозируются грозы, град, шквалистый ветер, дожди, туман и сильная жара.

Как передает «Казгидромет», в Астане ожидаются дождь и гроза. Ветер юго-западный днем порывами 15–18 м/с.

В Акмолинской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза, днем град. Ветер юго-западный на западе и севере 15–20 м/с, днем временами порывы 23–28 м/с. На юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау временами дождь и гроза. Ветер юго-западный порывами 15 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью ожидаются дождь и гроза, на западе и юге шквал. Днем на западе, севере и юге дождь, гроза, град и шквал, на юге пыльная буря. Ночью и утром на западе и севере туман. Ветер юго-западный: ночью на западе и юге порывы 15–20 м/с, днем 15–20 м/с, на западе, севере и юге порывы 23–28 м/с. В Петропавловске ожидаются дождь и гроза, днем град и шквал. Ветер юго-западный днем 15–20 м/с, порывы до 25 м/с.

В Костанайской области на западе, севере и востоке ожидаются дождь и гроза. Ночью и утром на севере туман. Ветер юго-западный на юге и востоке порывы 15–20 м/с. На юге, востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае утром и днем дождь и гроза. Ночью и утром туман.

В Павлодарской области днем на западе и юге ожидаются дождь и гроза. Ветер западный днем на западе порывы 15–20 м/с. Днем сильная жара 35 градусов. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Павлодаре сохраняется высокая пожарная опасность.

В Карагандинской области днем на востоке ожидаются небольшой дождь и гроза. На западе, севере и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на востоке ожидается гроза. В центре сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе ожидается высокая пожарная опасность, на юге ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге и в центре сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на западе, юге, востоке и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный на западе, юге, востоке и в горных районах порывы 15–20 м/с. На севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе высокая пожарная опасность.

В Алматы ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15 м/с. В Конаеве ночью и утром ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный ночью порывы 18 м/с. В горах Иле Алатау ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер западный, северо-западный временами порывы 15–20 м/с.

В области Жетысу на востоке, юге, в центре и горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза, днем в горных районах сильный дождь и град. Ветер западный на востоке и в горных районах 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке и юге — чрезвычайная. В Талдыкоргане ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В Жамбылской области на севере, юге и в горных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-восточный днем на северо-востоке и в горных районах 15–20 м/с. На западе, юге и востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе днем ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В Туркестанской области в горных и предгорных районах ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный в горных и предгорных районах 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, в центре — чрезвычайная. В Шымкенте ожидаются кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный порывами 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кызылординской области в центре и на юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, юге и северо-востоке — чрезвычайная. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на западе, севере и в центре ожидаются дождь и гроза. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе днем временами ожидаются дождь и гроза.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе и севере ожидаются дождь и гроза, днем дождь и гроза, на западе и севере сильный дождь, град и шквал. Ветер северо-западный днем на юге и востоке порывы 15–20 м/с. На западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ожидаются дождь и гроза, днем временами сильный дождь, град и шквал.

В Атырауской области днем на западе и севере ожидаются дождь и гроза, на юге небольшой дождь и гроза. В Атырау днем ожидаются небольшой дождь и гроза.

В Мангистауской области днем на севере и в центре ожидаются дождь и гроза. В центре сохраняется высокая пожарная опасность.