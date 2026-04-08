Штормовое предупреждение объявили синоптики в Алматы, Шымкенте и во всех регионах Казахстана на 9 апреля, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Акмолинской области ночью на западе сильный дождь, днем на западе, севере, в центре сильный дождь, гроза. На западе, севере, востоке туман. Ветер юго-восточный, восточный на западе, севере, востоке порывы 15–20 м/с.

Днем в Северо-Казахстанской области дождь, гроза, на юге сильный. На юге и западе туман. Ветер восточный, ночью на севере, востоке порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20 м/с. В Петропавловске днем дождь, гроза. Ветер восточный, днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью на западе, юге, востоке осадки, временами сильные осадки (преимущественно дождь), днем дождь, гроза. На западе, севере туман. Ветер северо-восточный на севере, юге, востоке порывы 15–20 м/с. В Костанае днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный, днем порывы 15–20 м/с.

В Павлодарской области днем дождь, гроза. В Павлодаре днем дождь, гроза.

В Карагандинской области на западе, севере, юге дождь, гроза. Ночью и утром на севере, юге туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, утром и днем на западе, севере порывы 15–18 м/с. На юге сохраняется, на западе ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде временами дождь, гроза.

В области Улытау ночью дождь, гроза, днем на севере, востоке, в центре дождь, гроза. На западе, севере, в центре туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке, в центре порывы 15–20 м/с. В Жезказгане временами дождь, гроза. Ночью и утром туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.

В области Абай днем на западе, юге, в центре дождь, гроза. Ночью и утром на севере туман. Ветер северный, северо-восточный на юго-западе порывы 15–20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматинской области на юге, в предгорных районах кратковременный дождь, в горных районах осадки (дождь, мокрый снег). На юге, в предгорных, горных районах гроза. Ветер западный, северо-западный на западе, востоке, юге, в горных районах порывы 15–20, на востоке временами 24 м/с. На севере, юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Алматы кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный порывы 15 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Конаеве днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный порывы 15–20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В горных районах осадки (дождь, мокрый снег), гроза. Ветер западный, северо-западный порывы 18 м/с.

В области Жетысу на юге, в центре, горных районах дождь, гроза. Ветер юго-западный, днем на севере, востоке порывы 15–20 м/с. На севере, юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Жамбылской области на юге, северо-востоке, в горных районах дождь, гроза, град. На юге, в горных районах туман. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с. На северо-западе, западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе временами дождь, гроза, град. Ночью и утром туман.

В Туркестанской области на западе, севере, в горных районах дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах туман. Ветер юго-западный на западе, в горных районах порывы 15–20 м/с. На западе, севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане ночью гроза. Ветер юго-западный порывы 15–20 м/с.

В Кызылординской области на севере, в центре гроза, шквал, туман. Ветер юго-западный на севере, в центре порывы 15–20 м/с. На востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде гроза.

В Актюбинской области ночью на востоке временами сильный дождь.

В Мангистауской области днем на северо-западе дождь, гроза. Ночью и утром на западе, юге туман. Ветер северо-западный, днем на севере порывы 15 м/с. В Актау ночью временами туман.

В Западно-Казахстанской области ночью на западе сильный дождь. Ночью и утром на западе, севере, востоке туман. Ветер юго-западный, западный на северо-западе порывы 15–20 м/с. В Уральске ночью и утром туман.

В Атырауской области дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный на севере, востоке порывы 15–18 м/с. В Атырау дождь, гроза.