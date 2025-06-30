Штормовое предупреждение объявили по всему Казахстану
Синоптики сообщили о резком изменении погоды на территории республики.
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В Астане, Шымкенте, Алматы и ряде областей Казахстана изменится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.
Астанчан предупредили о грозе.
В Алматинской и Жамбылской областях прогнозируются жара и чрезвычайная пожарная опасность.
В Шымкенте, Алматы, Кызылординской и Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
Гроза, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Атырауской и Алматинской областях.
Гроза и чрезвычайная пожарная опасность – в Карагандинской области и Мангистау.
В ЗКО – гроза, град и ветер.
В Улытау – жара, гроза, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.
Жителей Акмолинской области предурпедили о грозе, граде и тумане.
В Павлодарской области – гроза и ветер.
В ВКО – сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер и высокая пожарная опасность.
В области Абай – гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность.
В Костанайской области – гроза, туман и чревычайная пожарная опасность.
В СКО прогнозируются гроза, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность.
Ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Жетысу.
Ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Жамбылской области.