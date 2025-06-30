В Астане, Шымкенте, Алматы и ряде областей Казахстана изменится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.

Астанчан предупредили о грозе.

В Алматинской и Жамбылской областях прогнозируются жара и чрезвычайная пожарная опасность.

В Шымкенте, Алматы, Кызылординской и Туркестанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Гроза, ветер и высокая пожарная опасность ожидаются в Атырауской и Алматинской областях.

Гроза и чрезвычайная пожарная опасность – в Карагандинской области и Мангистау.

В ЗКО – гроза, град и ветер.

В Улытау – жара, гроза, град, шквал, ветер и чрезвычайная пожарная опасность.

Жителей Акмолинской области предурпедили о грозе, граде и тумане.

В Павлодарской области – гроза и ветер.

В ВКО – сильный дождь, град, шквал, гроза, ветер и высокая пожарная опасность.

В области Абай – гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность.

В Костанайской области – гроза, туман и чревычайная пожарная опасность.

В СКО прогнозируются гроза, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность.

Ветер, сильная жара и высокая пожарная опасность – в Жетысу.

Ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Жамбылской области.