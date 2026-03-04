Штормовое предупреждение объявили в столице, Алматы, Шымкенте и в 16 областях Казахстана, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане гололед. Ветер юго-западный во второй половине дня порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области на западе, севере снег, ночью на востоке небольшой снег. На западе, севере, востоке низовая метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге, востоке туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, днем на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Кокшетау временами снег, низовая метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-18 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. На западе, севере, юге туман. Ветер юго-западный ночью на западе, севере, юге порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, юге порывы 25 м/с. В Петропавловске ночью снег, метель, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед, туман. Ветер юго-западный 15-20 м/с.

В Костанайской области ночью на западе, севере, востоке снег, низовая метель, гололед, днем на западе, севере, востоке осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На западе, севере, юге туман. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке 15-20 м/с. В Костанае ночью снег, низовая метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области днем на севере осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ночью и утром в центре туман. В Павлодаре ночью и утром туман.

В Карагандинской области днем на западе, юге, востоке осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге туман.

В области Улытау утром и днем на юге, востоке осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На севере, востоке, юге туман.

В области Абай ветер юго-восточный днем на севере, в центре 15-20 м/с.

В Алматинской области днем на юге, в горных районах временами сильные осадки (дождь, снег). На севере, юге, в горных районах туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный на юге, в горных районах порывы 15-20 м/с. В Алматы временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный днем порывы 15 м/с. В Конаеве ночью туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный утром и днем порывы 15-20 м/с. В горных зонах Медеуского и Бостандыкского районов вечером сильные осадки (преимущественно снег), временами туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, восточный порывы 15-20 м/с.

В области Жетысу днем на западе, севере, в центре, в горных районах на дорогах гололедица. На востоке, в центре, в горных районах временами туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный на востоке, в горных районах порывы 15-20 м/с, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане днем на дорогах гололедица, ночью и утром временами туман.

В Жамбылской области в горных районах ночью снег, днем осадки, временами сильные осадки (дождь, снег), низовая метель. Временами туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Таразе временами туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 м/с, временами 23-28 м/с.

В Туркестанской области осадки (дождь, снег), на юге, в горных районах временами сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах гололед, низовая метель. На западе, севере, юге, в горных районах туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный ночью в горных районах 15-20 м/с, днем на севере, западе, юге, в горных районах 15-20 м/с, на горных перевалах порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ночью осадки, временами сильные осадки (преимущественно дождь), днем дождь, временами сильный дождь, временами туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь, временами туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области на севере, востоке, в центре гололед, туман. В Кызылорде ночью и утром гололед, туман.

В Актюбинской области ночью на западе, севере, юге осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед, днем на севере, востоке осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. На юге, востоке туман. Ветер южный, юго-западный на западе, севере порывы 15-18 м/с. В Актобе осадки (дождь, снег), гололед.

В Атырауской области ночью и утром на юге, востоке туман. В Атырау ночью и утром туман.

В Мангистауской области ночью на западе, севере на дорогах гололедица. На западе, севере, в центре туман. В Актау ночью и утром туман.

В Западно-Казахстанской области осадки (дождь, снег), низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с. В Уральске осадки (дождь, снег), низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.