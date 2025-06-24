В Астане, Шымкенте и ряде областей Казахстана ухудшится погода. Ожидаются грозы, ветер, град, жара, дожди и высокая пожарная опасность, передает BAQ.KZ.

Астанчан предупредили о грозе, граде и ветре.

Гроза, град, ветер и чрезвычайная пожарная опасность ожидаются в Улытау, области Абай, ВКО, Костанайской, Павлодарской и Карагандинской областях.

Сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность – в Шымкенте, Жетысу, Жамбылской и Алматинской областях. В третьем регионе также – гроза и ветер.

В Кызылординской области – чрезвычайная пожарная опасность.

Сильный дождь, гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность прогнозируются в ЗКО и Атырауской области.

В СКО – гроза, град, туман, ветер и высокая пожарная опасность.

В Акмолинской области – туман, гроза, град, шквал, ветер и высокая пожарная опасность.

Гроза, ветер и чрезвычайная пожарная опасность – в Жетысу, Актюбинской и Туркестанской областях.

В Мангистау – сильный дождь, град, гроза, ветер и высокая пожарная опасность.