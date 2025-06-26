Штормовое предупреждение объявили почти по всему Казахстану
Туманы, град и пыльные бури прогнозируются в разных уголках страны.
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В 17 регионах Казахстана на 26 июня объявлено штормовое предупреждение - синоптики из РГП "Казгидромет" предупреждают о возможных грозах, порывистом ветре, граде и чрезвычайной пожарной опасности, передает BAQ.KZ. Особенно тревожная обстановка наблюдается на севере, в центральных областях и в горных районах Алматинской и Жетысуской областей, где порывы ветра достигнут 23-28 м/с, а пожарная угроза останется на пике из-за сухой погоды.
Неблагоприятные погодные условия охватят и южные регионы: в Атырау ожидается усиленный ветер до 18 м/с, а в Мангистау - туман и ветра до 20 м/с. Туркестан, Шымкент и Кызылорда оказались в зоне чрезвычайной пожарной опасности, а Караганда, Восточно-Казахстанская и Павлодарская области могут столкнуться с градами, шквалами и сильными ливнями.
Такая комбинация погодных факторов особенно опасна: бурные ливни чередуются с пыльными бурями и ветрами, что повышает риск техногенных аварий и масштабных возгораний. Селянам и городским жителям рекомендуют держать окна и двери закрытыми, крепко фиксировать предметы на улицах, а также быть крайне осторожными с огнём и электрооборудованием.
МЧС и местные власти настоятельно просят ограничить пребывание на улице в период стихии и внимательно следить за обновлениями прогноза. В таких условиях внимание и подготовленность каждого - ключевой фактор безопасности.
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