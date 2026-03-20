Штормовое предупреждение объявили в 12 областях Казахстана
Ожидаются туман и гололед.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Штормовое предупреждение объявили в столице и 12 регионах Казахстана. По данным синоптиков, 21 марта ожидаются туман, гололед, на юге дожди с грозами, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».
В Астане туман, гололед. В Акмолинской области на западе, севере, юге туман, гололед. В Кокшетау ночью и утром на дорогах гололедица.
В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере гололед. На юге туман. Ветер юго-западный днем на западе, севере порывы 15–20 м/с. В Петропавловске ветер юго-западный днем порывы 15–20 м/с.
В Костанайской области на севере, востоке, юге туман. В Костанае туман.
В Павлодарской области на юге, востоке туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Павлодаре туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.
В Карагандинской области на западе, севере, востоке туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Караганде временами туман.
В области Улытау на севере, востоке туман.
В Восточно-Казахстанской области на западе, севере, юге туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром туман.
В области Абай на севере, юге, в центре туман. Ветер юго-восточный, восточный днем на юге порывы 15–20 м/с. В Семее ночью и утром туман.
В области Жетысу в районе Алакольских озер ветер юго-западный порывы 15–20, временами 23–28 м/с.
В Жамбылской области днем в горных районах дождь, гроза. На юге, в горных районах туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с. В Таразе временами туман.
В Туркестанской области на юге, в горных районах временами дождь, гроза. На севере, в горных районах туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный в горных районах порывы 15–20 м/с.
В Западно-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке туман, гололед. В Уральске ночью и утром туман, гололед.
В статье
