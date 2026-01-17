Штормовое предупреждение объявили в 12 областях Казахстана на 17 января, передает BAQ.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Алматинская область — на севере и в горных районах мороз до -25°, в Конаеве порывы ветра до 18 м/с.

Алматы — ночью временами сильный снег.

Актюбинская область — снег (ночью на юге и западе), низовая метель; ветер 15–20 м/с, местами до 23 м/с. В Актобе ночью порывы 15–20 м/с.

Мангистауская область — снег, гололед, на юге ночью сильный снег, местами метель и туман; порывы ветра 15–20 м/с. В Актау — гололед.

Туркестанская область — низовая метель (на западе, севере и в горах). В Туркестане — осадки (дождь/снег), гололед, туман, метель; ветер 15–20 м/с.

Шымкент — осадки, ночью временами сильные (дождь/снег), гололед, туман, метель; ветер 15–20 м/с.

Восточно-Казахстанская область — ночью 17–18 января на севере и востоке очень сильный мороз до -45°.

Область Жетысу — ночью мороз -25…-27°, в Талдыкоргане временами гололед.

Область Абай — ветер 15–20 м/с, ночью на севере мороз до -40°.

Область Улытау — туман (юг и центр), порывы ветра 15–20 м/с; в Жезказгане ночью и утром порывы 15–20 м/с.

Кызылординская область — на юге снег, метель, гололед; ветер 15–20 м/с, местами до 23 м/с. В Кызылорде ветер 15–20 м/с.

Карагандинская область — туман (север, восток, юг), порывы ветра 15–20 м/с; ночью на северо-востоке мороз -35…-38°.

Западно-Казахстанская область — ночью на юге и востоке порывы ветра 15–20 м/с.

Атырауская область — снег, низовая метель, гололед, местами туман; ветер 15–20 м/с. В Атырау — снег, метель, гололед; днем порывы 15–18 м/с.