Штормовое предупреждение объявили в столице, Шымкенте и 14 регионах Казахстана. По данным синоптиков, 20 марта ожидаются туман, гололед, на юге дожди с грозами, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане туман, гололед. В Акмолинской области туман, гололед. В Кокшетау ночью и утром туман. На дорогах гололедица.

В Северо-Казахстанской области на западе, севере, юге туман, гололед. Ветер юго-западный днем на севере, востоке, юге порывы 15–20 м/с. В Петропавловске ночью и утром туман, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15–20 м/с.

В Костанайской области на западе, юге, востоке туман.

В Павлодарской области на юге, востоке туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Павлодаре туман. Ночью и утром на дорогах гололедица.

В Карагандинской области на западе, севере, востоке туман. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Караганде временами туман.

В области Улытау на севере, востоке туман.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере гололед. На севере, востоке, юге туман. В Усть-Каменогорске туман.

В области Абай на севере, юге, в центре туман. В Семее ночью и утром туман.

В Жамбылской области днем в горных районах дождь, гроза. На юге, в горных районах туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах порывы 15–20 м/с. В Таразе временами туман.

В Туркестанской области на юге, в горных районах дождь, гроза. На севере, в горных районах туман. Ветер восточный с переходом на юго-западный на севере, в горных районах порывы 15–20 м/с. В Шымкенте временами дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на юго-западный порывы 15–20 м/с.

В Актюбинской области ночью и утром на севере, востоке, юге туман. В Актобе ночью и утром туман.

В Мангистауской области ночью и утром на юге, в центре туман. Ветер юго-восточный днем в центре временами порывы 15–18 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере, востоке туман, гололед. В Уральске ночью и утром туман, гололед.

В Атырауской области ночью и утром на севере туман. Днем на западе, юге пыльная буря.