Синоптики объявили штормовое предупреждение на 29 октября в Казахстане. В разных регионах ожидаются туман, грозы, усиление ветра и сохранение высокой и чрезвычайной пожарной опасности, передает BAQ.KZ.

В Акмолинской области на юго-западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Кокшетау — высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром на западе ожидается туман. В Петропавловске — ночью и утром туман.

В Костанайской области ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юго-западе — высокая.

В Карагандинской области ночью и утром на западе, севере и востоке ожидается туман. На западе сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность, на юге — чрезвычайная. В Жезказгане — высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке и юге ожидается туман. В Риддере и Усть-Каменогорске — предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

В области Абай на севере, юге и в центре ожидается туман. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее и Усть-Каменогорске — предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях второй степени.

В области Жетысу днем на востоке и в горных районах ожидается ветер северо-восточный 15–20 м/с.

В Жамбылской области днем на западе, севере и юге ожидается гроза. Ночью и утром на юге и в горных районах ожидается туман. В горных районах ветер северо-восточный 15–20 м/с. На западе и севере сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре и на юге — высокая. В Таразе — днем гроза, ночью и утром туман.

В Туркестанской области ночью на юге, западе и в горных районах, днем в горах ожидается гроза. Ветер северо-восточный на перевалах 15–20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте — временами гроза, чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане — чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на севере и в центре — высокая. В Кызылорде — высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области на юге и востоке сохранится высокая пожарная опасность, на западе, северо-востоке и в центре — чрезвычайная пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и юге временами ожидается сильный дождь. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. В Уральске — ночью и утром туман.

В Атырауской области ночью и утром на западе и юге ожидается туман. На востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на северо-востоке и юго-востоке — высокая. В Атырау — ночью и утром туман.

В Мангистауской области днем на юге и в центре ожидается ветер юго-восточный порывами 15–20 м/с. На западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау — высокая пожарная опасность.