Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана на 13 мая

В 16 регионах Казахстана, а также в столице и Шымкенте на 13 мая синоптики объявили штормовое предупреждение. На большей части страны ожидаются дожди с грозами, туман, в ряде областей заморозки, град, снег, передает BAQ.KZ со ссылкой на «Казгидромет».

В Астане временами дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-18 м/с.

В Акмолинской области ночью дождь, гроза, днем на севере, юге, востоке дождь, гроза. Ночью и утром на западе туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, востоке порывы 15-20 м/с. В Кокшетау временами дождь, гроза.

В Северо-Казахстанской области на западе, юге дождь, гроза, град. Ночью и утром на западе, севере туман. Ветер северо-восточный на западе, юге порывы 15-20 м/с. Ночью на востоке ожидаются заморозки 1 градус.

В Костанайской области на севере, востоке дождь, гроза. Ночью и утром на западе, севере туман. В Костанае ожидаются дождь, гроза.

В Карагандинской области утром и днем на севере дождь, гроза. Ночью на востоке заморозки 2 градуса. В Караганде утром и днем временами дождь, гроза.

В области Улытау и Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области ночью на севере, востоке осадки (дождь, снег). Ночью заморозки 1-6 градусов.

В области Абай ночью и утром на западе, юге туман. Ночью на востоке, юге заморозки 3 градуса.

В Алматинской области на западе, в центре сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Жетысу ночью и утром в горных районах туман. Ветер северо-восточный на востоке порывы 15-20 м/с. На юго-востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Жамбылской области в горных районах туман. Ветер северо-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах порывы 15-20, 23 м/с.

В Туркестанской области днем в горах кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный на западе, севере, в горных и предгорных районах порывы 15-20, 23 м/с. На западе, севере сохраняется высокая пожарная опасность. В Шымкенте ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области днем в центре, на юге, севере пыльная буря. Ветер северо-восточный, восточный ночью в центре, днем 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность, на востоке чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем пыльная буря. Ветер восточный днем 15-20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области ветер юго-восточный днем на западе, юге, в центре порывы 15-18 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность.

В Мангистауской области днем на западе небольшой дождь, гроза. Днем на юге, севере, в центре пыльная буря. Ветер юго-восточный 9-14 м/с, ночью на северо-западе, юге, в центре, днем и на юго-западе порывы 15-20, временами 23 м/с. В Актау ветер юго-восточный днем порывы 15-18 м/с.

В Атырауской области днем на западе небольшой дождь, гроза. На севере, юге, востоке пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-20 м/с. В Атырау днем пыльная буря. Ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.

В Западно-Казахстанской области днем на западе небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный на западе, юге, востоке порывы 15-20 м/с.