В разных частях Казахстана ожидаются грозы, сильная жара и чрезвычайная пожарная опасность, передает BAQ.KZ.

На западе, востоке и юге Атырауской области прогнозируется гроза и жара до 35°C, при этом сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Западно-Казахстанской области температура может достигнуть 37°C, а на севере области - высокая пожарная опасность. В Мангистаусской области также пройдут грозы, а на севере и востоке останется чрезвычайная пожарная опасность.

Жамбылская область также столкнётся с грозами и сильным ветром до 25 м/с. В Карагандинской области ожидаются грозы с порывами ветра, и по области сохранится высокая пожарная опасность. В Восточно-Казахстанской области на западе и севере также предсказываются грозы, возможен град и сильный ветер.

На юге Казахстана в Туркестанской и Алматинской областях ожидаются грозы и сильный ветер, особенно в горных районах. В Шымкенте и Туркестане сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, а в Алмате - гроза. В Жетысу и Алматинской областях также будет держаться жара до 35°C.

Жителям страны рекомендуется быть осторожными, особенно в районах с высокой пожарной опасностью, избегать открытого огня и соблюдать осторожность в условиях сильных ветров и гроз.